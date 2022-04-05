В Киевской области после оккупации и боевых действий на восстановление каждого моста необходимо 2-3 месяца.
Об этом "Укравтодор" сообщает в Facebook.
В Киевской области на освобожденных от оккупантов территориях команды "Укравтодора" и "Укрзализныци" начинают процесс детальной оценки разрушений дорожной, мостовой и железнодорожной инфраструктуры, а также обеспечение транспортного сообщения на наиболее пострадавших участках.
Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в ближайшие дни начнется восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам, для восстановления каждого моста необходимо 2-3 месяца.
Параллельно будет работа над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев - Чоп. Планируется завершить работы через пару недель.
В настоящее время силами Службы автомобильных дорог в Киевской области уже начато обустройство переправы на месте разрушенного моста и параллельно стартует строительство моста на трассе М-06 Киев-Чоп, вблизи с. Стоянка; обустройство временной дороги на строительство нового моста на маршруте Р-30 подъезд к Ирпеню.
Также для возобновления движения электричек на маршруте Святошино-Клавдиево "Укрзализныця" начинает ремонт станции и путей. Работы планируется завершить в течение месяца.
Напоминается, что по предварительным данным, в результате преступных действий России разрушено:
▪ мост на автодороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка;
▪ мост между г. Буча и г. Ирпень;
▪ мост через р. Буча, на дороге Т-10–01;
▪ мост на дороге Р-30 подъезд к г. Ирпень км 6+000;
▪ мост на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин км 23+000 через р. Ирпень в Гостомеле.
По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста.
Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.