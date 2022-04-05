Через месяц планируется возобновить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиево.

В Киевской области после оккупации и боевых действий на восстановление каждого моста необходимо 2-3 месяца.

Об этом "Укравтодор" сообщает в Facebook.

В Киевской области на освобожденных от оккупантов территориях команды "Укравтодора" и "Укрзализныци" начинают процесс детальной оценки разрушений дорожной, мостовой и железнодорожной инфраструктуры, а также обеспечение транспортного сообщения на наиболее пострадавших участках.

Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в ближайшие дни начнется восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам, для восстановления каждого моста необходимо 2-3 месяца.

Параллельно будет работа над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев - Чоп. Планируется завершить работы через пару недель.

В настоящее время силами Службы автомобильных дорог в Киевской области уже начато обустройство переправы на месте разрушенного моста и параллельно стартует строительство моста на трассе М-06 Киев-Чоп, вблизи с. Стоянка; обустройство временной дороги на строительство нового моста на маршруте Р-30 подъезд к Ирпеню.

Также для возобновления движения электричек на маршруте Святошино-Клавдиево "Укрзализныця" начинает ремонт станции и путей. Работы планируется завершить в течение месяца.

Напоминается, что по предварительным данным, в результате преступных действий России разрушено:

▪ мост на автодороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка;

▪ мост между г. Буча и г. Ирпень;

▪ мост через р. Буча, на дороге Т-10–01;

▪ мост на дороге Р-30 подъезд к г. Ирпень км 6+000;

▪ мост на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин км 23+000 через р. Ирпень в Гостомеле.

По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста.

Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.

Война против Украины: