На западной границе Украины образовались километровые очереди легковых автомобилей, которые везут на льготное растаможивание.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.
"Существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы. В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Чуть лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она также вызывает немалую обеспокоенность", — отметил Микита.
Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства и т.д. двигаются свободно.
"Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши и др. Значительная часть авто не имеет должным образом оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление", – заявил Микита.
Война в Украине и растаможка "евроблях":
12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.
8 февраля истек срок действия Законов Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, предусматривавших временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.
С 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Для участников АТО/ООС срок льготного растаможивания был продлен до февраля 2022 года.
В Украине 1 января 2022 года вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, который предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.
9 февраля 2022 года, в Украине завершился последний этап льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников АТО/ООС.
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
Постановлениями Кабмина №329 от 20 марта и №344 от 22 марта 2022 года был упрощен ввоз товаров из-за границы Украины.
28 апреля 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут отменить бесплатную растаможку "евроблях".
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