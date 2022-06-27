Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства и т.д. двигаются свободно.

На западной границе Украины образовались километровые очереди легковых автомобилей, которые везут на льготное растаможивание.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

"Существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы. В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Чуть лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она также вызывает немалую обеспокоенность", — отметил Микита.

Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства и т.д. двигаются свободно.

"Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши и др. Значительная часть авто не имеет должным образом оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление", – заявил Микита.

Война в Украине и растаможка "евроблях":

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.

8 февраля истек срок действия Законов Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, предусматривавших временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

С 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Для участников АТО/ООС срок льготного растаможивания был продлен до февраля 2022 года.

В Украине 1 января 2022 года вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, который предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.

9 февраля 2022 года, в Украине завершился последний этап льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников АТО/ООС.

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Постановлениями Кабмина №329 от 20 марта и №344 от 22 марта 2022 года был упрощен ввоз товаров из-за границы Украины.

28 апреля 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут отменить бесплатную растаможку "евроблях".

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