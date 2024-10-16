Вопрос открытия аэропорта пока что поставили на паузу.

Международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, однако вопрос о его открытии пока на паузе. Об этом в интервью LB.ua заявил бывший председатель Закарпатской ОВА, а сейчас заместитель председателя Офиса президента Виктор Микита.

"Этот вопрос пока на паузе. Аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты", - рассказал он.

По его словам, аэропорт в Ужгороде может обеспечить чартерные рейсы, нерегулярные. Однако проблема в неудобной логистике.

Видео дня

"До Закарпатья из Киева - 800 километров. От Харькова еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и улететь сразу во все стороны, чем ехать на Закарпатье. Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение", - считает чиновник.

Заявления о возможном открытии аэропорта Ужгород

В Украине уже более 2,5 лет отменены все гражданские полеты из-за полномасштабного вторжения РФ. Периодически в украинском инфпространстве появляются заявления о возможности открытия аэропортов в западных областях страны - мол, там безопаснее.

Неоднократно шла речь и о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде. В частности, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила открыть полеты оттуда. Однако в Закарпатской ОВА заявили, что до конца войны о возобновлении работы аэропорта не может быть и речи.

Вас также могут заинтересовать новости: