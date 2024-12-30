Авиакомпания продлила прекращение своих рейсов из Тель-Авива в РФ до конца марта.

Из-за авиакатастрофы в Казахстане пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", по которому ударила российская ПВО, известная израильская авиакомпания приостановила рейсы в Москву.

Об этом пишет The Times of Israel. Отмечается, что флагманский перевозчик Израиля El Al продлил приостановку своих рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта.

По данным издания, на прошлой неделе авиаперевозчик остановил полеты на этом маршруте после того, как азербайджанские власти заявили, что пассажирский самолет, потерпевший катастрофу в Казахстане, сбит российской системой ПВО.

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В заявлении компании говорится: "После тщательной оценки ситуации El Al прекращает выполнение рейсов между Тель-Авивом и Москвой до завершения зимнего расписания. Это решение было принято на основе продолжающихся консультаций с властями для понимания текущей обстановки".

Согласно информации из открытых источников, авиакомпания El Al ранее выполняла регулярные рейсы между Тель-Авивом и Москвой с частотой 13-14 рейсов в неделю.

Авиакатастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний"

25 декабря в Казахстане потерпел катастрофу пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines). В результате - десятки погибших и раненых, в том числе - дети. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, самолет мог быть обстрелян российским ПВО - на фюзеляже присутствуют множественные повреждения от элементов, свойственных зенитно-управляемым ракетам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял псевдоизвинений российского диктатора Путина. Как отметил журналист издания BILD Карен фон Гуттенберг, после поминальной службы в Баку Алиев сделал заявление, в котором рассказал, что самолет был сбит российской системой ПВО и потребовал четкого признания вины. Он подчеркнул, что первые три дня от РФ были только нелепые версии трагедии.

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