По измененному маршруту следуют поезда №86 Львов-Запорожье, №706 Перемышль - Киев и №715 Киев - Перемышль"

Из-за вражеских обстрелов по состоянию на 10:00 13 из 66 поездов "Укрзализныци" опаздывают от графика более чем на час.

Как говорится в сообщении "Укрзализныци", по измененному маршруту следуют поезда №86 Львов-Запорожье, №706 Перемышль - Киев и №715 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

С задержкой на более, чем час курсируют и следующие поезда:

Видео дня

№749/750 Будапешт - Киев +7:54 (длится ремонт инфраструктуры в Венгрии)

№11/12 Одесса - Львов +1:55

№35/36 Перемышль - Одесса +1:30

№37/38 Ужгород - Одесса +1:30

№715/716 Перемышль - Киев +1:37

№57/58 Киев - Ворохта +5:01

№41/42 Трускавец - Днепр +3:58

№59/60 Киев - Чоп +5:24

№119/120 Запорожье-1 - Львов +1 час

№11/12 Львов - Одесса +2:09

№119/120 Львов - Запорожье-1 +2:02

№25/26 Одесса - Рахов +1:42

№81/82 Киев - Ужгород +1:09

Для доставки пассажиров с/к участку Винница - Хмельницкий - Тернополь организовали шатловое движение электропоездами Хмельницкий - Винница - Казатин 1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное.

"Автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента возобновления полноценного движения по участку", - добавили в УЗ.

Обстрелы в Хмельницкой области и "Укрзализныця"

13 мая 2023 года в результате вражеских обстрелов в Хмельницкой области было изменено курсирование поездов. "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для перевозки граждан.

Возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе. Все шаттлы являются бесплатными, как и посадка к альтернативным поездам того же направления, что указан в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс.

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