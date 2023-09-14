"Укрзализныця" может запустить новый поезд в регион, где трансграничное пассажирское сообщение отсутствовало уже более 15 лет.

"Укрзализныця" уже этой осенью может запустить новый поезд сообщением Львов-Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба перевозчика, для организации сообщения Львов — Варшава "Укрзализныця" провела капитальный ремонт пути на участке Рава-Русская — Госграница. Также был завершен комплекс работ по подготовке инфраструктуры на станции Рава-Русская для удобной пересадки между поездами пути 1435 мм и 1520 мм и погранично-таможенных операций.

"Это дает возможность уже этой осенью запустить сообщение Львов —Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской, где трансграничное пассажирское сообщение отсутствует уже более 15 лет", - говорится в сообщении.

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По словам представителей "Укрзализныци", в среднесрочной перспективе развитие хабовой модели перевозок предусматривает строительство пути 1435 мм к основным хабовым станциям в Украине, в частности во Львов, что даст возможность значительно увеличить количество поездов в сообщении Украина - ЕС и активнее привлекать к перевозке путями 1435 мм европейских железнодорожных операторов.

"Укрзализныця" до сих пор ожидает финальное согласование от польской стороны по запуску сообщения Киев — Варшава вагонами стандартного для Украины габарита, что позволит увеличить пассажиропоток между столицами в несколько раз", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что успешный тестовый заезд этого поезда состоялся еще 1 июня 2023 года. Также в июне 14 вагонов тестового поезда Киев — Варшава стандартного для Украины габарита получили QR-коды и маркировку польской железной дороги.

"Укрзализныця" - последние новости

11 сентября стало известно, что УЗ меняет маршрут курсирования ряда поездов в сентябре. Решение было принято из-за ремонтных работ. Так, перевозчик готовится к сезону зимних перевозок.

Также "Укрзализныця" налаживает ежедневное сообщение Херсона со столицей и увеличивает количество рейсов между Херсоном и Николаевом. Группа вагонов будет частью поезда №217/218 Киев — Николаев и начнет курсирование с 23 сентября.

В сентябре стало известно, что с начала старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок. По словам "Укрзализныци", эта услуга пользуется спросом, ведь сейчас более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

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