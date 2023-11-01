Перевозчики объясняют свои действия подорожанием топлива и внедрением электронного билета.

Перевозчики, обслуживающие пригородные и междугородние автобусы подняли стоимость проезда на Львовщине - цены на проезд кое-где выросли до 40%.

Как сообщает ZaxidNet, местные жители выражают недовольство существенным подорожанием проезда в пригородных маршрутках, в частности, Пустомытовского и Городокского направлений, которые обслуживает перевозчик "Фиакр-Львов", где цены выросли в пределах 20-40%.

Как пояснил председатель "Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков" Иван Велийка, стоимость проезда на пригородных и междугородних маршрутах начала расти еще с сентября. Каждый перевозчик самостоятельно решал, когда и на сколько поднимать цену.

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"Все вместе не поднимают, все происходит поэтапно. Это связано с объективными причинами роста стоимости горючего. Одной из причин является внедрение электронного билета на пригородном и междугороднем транспорте", - отметил он.

По его словам, минимальная стоимость поездки в первой зоне выросла с 20 до 25 грн. Далее каждое предприятие самостоятельно регулирует стоимость одного километра.

Руководитель общественной организации считает, что стоимость проезда должна быть поднята не на 40%, а более чем на 100%.

"Но была такая договоренность: чтобы не возмущать общественное мнение, была предварительная согласованная позиция, что предприятия поднимают цену от 15 до 25% – кому как получается. Поднятие на 40% – это, наверное, единичные случаи", - добавил Велийка.

Тарифы на пассажирские перевозки в Украине

В начале 2023 года стало известно, что "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки, пока действует военное положение. Сейчас пассажирские перевозки по железной дороге-это социальная услуга, которая предоставляется в убыток.

В августе директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что пока продолжается военное положение, цены на проезд в коммунальном общественном транспорте Киева повышаться не будут.

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