Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что тариф нужно поднять с 8 до 30 грн.

Власти Киева планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте почти в 4 раза.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью "Радио Киев-98 FM", отметив при этом, что реальной задачей столичных властей является замена маршруток на троллейбусы с автономным ходом, но это можно сделать только после повышения стоимости проезда.

По мнению чиновника, нужно сначала поднять тариф с 8 до 30 грн, а затем заменять все частные маршруты на коммунальный транспорт, сделав акцент на троллейбусах с автономным ходом, поскольку их запуск не требует больших капиталовложений.

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"Нужно соединить троллейбусом левый и правый берег Киева, где разрыв между маршрутами составляет 11 километров. Это расстояние смогут преодолеть троллейбусы, которые проезжают часть пути без проводов... С помощью таких троллейбусов можно будет продолжить маршруты из Киева в Коцюбинский, Бровары, Бучу", – отметил чиновник.

Проезд в Киеве

28 мая 2023 года мэр Киева Виталий Кличко уверял, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы до конца войны не изменится. Как рассказал Кличко, себестоимость проезда в столице сейчас составляет более 20 гривень, поэтому весь транспорт в Киеве дотационный.

Власти Киева намекнули на скорое подорожание проезда. В Департаменте транспортной инфраструктуры заявляют, что из-за убыточности коммунальных предприятий-перевозчиков не могут развивать услуги по перевозкам в городе.

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