В КГГА заявили, что до конца войны тарифы на проезд повышать не будут.

Повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.

Об этом, как говорится в заявлении на сайте КГГА, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, отметив при этом, что в комментарии СМИ говорил о необходимости поднятия стоимости проезда исключительно в условиях быстрого послевоенного развития города.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд – четкая позиция мэра города и моя также", – подчеркнул директор департамента.

Видео дня

Поднятие тарифов на проезд в Киеве

28 мая 2023 года мэр Киева Виталий Кличко уверял, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы до конца войны не изменится. Тогда Кличко заявил, что себестоимость проезда в столице сейчас составляет более 20 гривень, поэтому весь транспорт в Киеве дотационный.

17 августа 2023 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью "Радио Киев – 98 FM" заявил о том, что власти Киева планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте почти в 4 раза.

По мнению чиновника, нужно сначала поднять тариф с 8 до 30 грн, а затем заменять все частные маршруты на коммунальный транспорт, сделав акцент на троллейбусах с автономным ходом, поскольку их запуск не требует больших капиталовложений.

Вас также могут заинтересовать новости: