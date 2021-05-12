Результаты конкурсного отбора будут обнародованы до 7 июля текущего года.

Наблюдательный совет государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» объявил конкурсный отбор на должность генерального директора госпредприятия.

Об этом сообщается в объявлении на сайте аэропорта.

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Отмечается, что заявления об участии в конкурсном отборе и другие определенные объявлением документы принимаются с 9:00 до 14:00 в рабочие дни в период с 12 мая до 25 мая 2021 года включительно.

Согласно сообщению, оглашение результатов конкурсного отбора состоится до 7 июля текущего года.

Что этому предшествовало

До конца октября 2020 года гендиректором "Борисполя" был Павел Рябикин, который затем стал главой Государственной таможенной службы.

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Автор: Павел Степанец