Наблюдательный совет государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» объявил конкурсный отбор на должность генерального директора госпредприятия.
Об этом сообщается в объявлении на сайте аэропорта.
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Отмечается, что заявления об участии в конкурсном отборе и другие определенные объявлением документы принимаются с 9:00 до 14:00 в рабочие дни в период с 12 мая до 25 мая 2021 года включительно.
Согласно сообщению, оглашение результатов конкурсного отбора состоится до 7 июля текущего года.
Что этому предшествовало
До конца октября 2020 года гендиректором "Борисполя" был Павел Рябикин, который затем стал главой Государственной таможенной службы.
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