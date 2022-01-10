Программа также восстановила автодороги территориального и регионального значения.

В Закарпатской области в прошлом году ввели в эксплуатацию 222,1 км дорог, отремонтированных в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог Закарпатской области.

В частности, было завершено восстановление 47,7 км трассы Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов и 64,9 км дороги Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

25 км автодороги М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши – КПП "Косино" в 2021 году восстановили в рамках текущего среднего ремонта. Работы охватили и трассу М-23 Берегово – Виноградово – Великая Копаня.

"В верхнем слое 10 км. В 2022 г. будут устроены обочины, разметка, дорожные знаки, съезды и барьерное ограждение", - рассказали в областном Автодоре.

На трассе М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП "Дьяково", ведущей к государственной границе с Румынией, был произведен капитальный ремонт на 5,6 км и текущий средний ремонт на 3,3 км. Капитальный ремонт также прошел на 9,5 км трассы М-06 Киев-Чоп.

Программа также восстановила автодороги территориального и регионального значения. Так, были отремонтированы 9,3 км автодороги Т-07-12 Перечин – Свалява, более 44 км трассы Р-21 Долина – Хуст, 18 км трассы Т-07-37 Хуст – Шаян – Вышково – Буштыно и по 1 км автодорог Т-07-19 Иршава – Виноградов и Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье.

Дополнительно вдоль объектов "Большой стройки" в 2021 году устроены 45,2 км тротуаров, а на 3,1 км устроено освещение. В Раховском районе построили 1 км 826 м верховых стен и 1 км 560 м – низовых. Также близится к завершению строительство 468-метровой подпорной стены в селе Нижний Быстрый.

"Развитие дорожной инфраструктуры в регионе будет продолжаться: в 2022 г. планируем восстановить еще 245 км дорог", – резюмировали в Автодоре.

Как раньше сообщил президент Владимир Зеленский, в рамках инициированной им программы "Большая стройка" за два последних года было восстановлено и построено 14 тысяч километров дорог по всей Украине.