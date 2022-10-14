Там установят рентгено-телевизионный интроскоп и стационарный металлодетектор.

На вокзале Днепра заработает комплексная система досмотра пассажиров и багажа с помощью технических средств, которые применяются в аэропортах.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

Отмечается, что "Укрзализныця" продолжает масштабировать системы безопасности на железнодорожных вокзалах страны.

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"На вокзале Днепра заработает комплексная система досмотра пассажиров и багажа с помощью технических средств, которые применяются в аэропортах. В частности, на вокзале установят рентгено-телевизионный интроскоп и стационарный металлодетектор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные системы уже более четырех месяцев работают на Киевском центральном железнодорожном вокзале и два месяца – в Харькове, гарантируя безопасность пассажиров.

"Пассажиры с проездными документами на поезда дальнего следования, посетители справочного бюро, залов ожидания и камер хранения, а также те, кто провожает и встречает, будут допускаться в контрольную зону через центральный вход вокзала", - рассказали в "Укрзализныце".

Пассажиры рейсов пригородного сообщения будут проходить контроль на цокольном этаже, рядом с пригородными кассами.

В то же время вход с цокольного этажа в центральный вестибюль вокзала, а также выход к поездам через пешеходный мост будет перекрыт.

"Просим пассажиров и других посетителей вокзала обратить внимание на эти изменения. Процедура проверки займет не более 15 минут", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 июня председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин рассказал, что на центральном Киевском вокзале усилили контроль на вход, поэтому всех пассажиров будут проверять и их чемоданы через металлоискатели.

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