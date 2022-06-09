На вокзале отныне будут проверять пассажиров и их чемоданы.

"Укрзализныця" усилила контроль на вход на центральном Киевском вокзале, где отныне будут проверять пассажиров и их чемоданы через металлоискатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на Центральном железнодорожном вокзале рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Если вы помните, то с первых дней войны наши вокзалы были наиболее безопасными местами в стране. Нам удалось сохранить безопасность, ни один пассажир не погиб и не был серьезно ранен за первые 100 дней войны. Нужно усиливать меры безопасности на опережение", - сказал Камышин.

По его словам, в среду, 8 июня, был первый тестовый день, когда пропустили 7 тысяч человек. Сегодня - первый рабочий. В "Укрзализныце" с помощью сестринской компании - Международный аэропорт "Борисполь" нацелены достичь среднего времени ожидания в очереди на контроле до трех минут. А в пиковые часы - не более 10 минут.

Усиленный контроль направлен на обнаружение взрывоопасных веществ, оружия и других запрещенных для перевозки вещей. Так, во время первого дня было выявлено 20 случаев перевозки запрещенных вещей, из них шесть случаев – перевозка оружия.

"Есть случаи перевозок боекомплектов. Причем случаи такие, что люди передавали посылку. Даже, казалось, просто ехала женщина с ребенком, но при этом передавала куда-то посылки и в ней нашли боекомплект", - сказал член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Киев генерирует примерно 65-70% пассажиропотока... А дальше будем работать соответственно с городами-миллионниками. На каждом вокзале будет своя технология, поскольку нам важно не просто показательно установить рамки, а действительно организовать режимную территорию", - добавил Перцовский.

Также на вокзале будут дежурить служебные собаки кинологической службы и помогать специалистам по безопасности проводить мероприятия по контролю.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в июне запустит ночной поезд "Киев – Перемышль".

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