Система работает в тестовом режиме на 17 из 20 станций электрички.

"Укрзализныця" совместно с киевской городской властью запустила в тестовом режиме оплату проезда городским транспортной картой, банковскою картой и устройствами с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.

Как отмечается в сообщении компании, теперь на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайная, Зенит, Рубежевский, Святошин, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец и Вышгородская установлены валидаторы с функцией бесконтактной оплаты.

"Для того, чтобы оплатить проезд, достаточно приложить банковскую карту, транспортную карту либо устройство с NFC к валидатору, а чтобы подтвердить осуществление оплаты - надо приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся во всех кассиров в ближайшие недели", - сказано в сообщении.

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Последние новости "Укрзализныци": подробности

Недавно "Укрзализныця" презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Этот электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки, пока действует военное положение. Но последнее слово остается за Кабинетом Министров.

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