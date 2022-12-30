Поезд будет курсировать по маршруту "Львов – Брюховичи – Львов" 31 декабря 2022 года и 1, 7, 8, 14, 15 января 2023 года.

"Укрзализныця" в честь зимних праздников запускает во Львове сказочный ретро-поезд.

Как сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика, поезд будет курсировать по маршруту "Львов – Брюховичи – Львов" 31 декабря 2022 года и 1, 7, 8, 14, 15 января 2023 года.

В указанные дни праздничный поезд будет отправляться в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 10:00, 12:30 и 15:00. Продолжительность путешествия – полтора часа.

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Отмечается, что четыре вагона сказочного ретро-поезда из Львова будет везти паровоз Ер № 797-86.

Продажа билетов на путешествие на "Праздничном паровозе" уже открыта – их можно приобрести либо в кассах центрального зала Львовского вокзала, либо на сайте "Укрзализныци" по запросу "Львов – Львов-Сказочный".

Зимние рейсы "Укрзализныци"

С 30 декабря "Укрзализныця" возобновляет работу "Буковельського экспресса" сообщением "Львов – Ясиня". От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до популярного горнолыжного курорта можно будет доехать на специальных шаттл-басах.

Также "Укрзализныця" на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог. Еще один дополнительный поезд назначили до Тернополя.

Кроме того, с 30 декабря из Киева в Славское будет курсировать "Лыжный экспресс".

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