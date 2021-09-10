Речь идет о приборах контроля "Каскад", установленных на автодорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы.

В Полтавской области и в ряде городов с 10 сентября запускают еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

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"С 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - написал он.

Билошицкий опубликовал перечень адресов, по которым установлены камеры и отметил, что с сегодняшнего дня общее количество камер на дорогах Украины, автоматически фиксирующих правонарушения в сфере ПДД, достигнет 138.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел.

Видеофиксация нарушений на дорогах:

В Украине первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать 1 июня 2020 года. Они были установлены в Киеве и области.

20 августа 2021 года, еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.

Автор: Инна Андалицкая