Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов.

Завтра, 20 августа, еще 17 комплексов автоматической фото-и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"С 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - написал он.

Белошицкий рассказал, где приборы расположены:

Читайте такжеСнял ДТП на видео - получил деньги: свидетелей нарушений ПДД предложили вознаграждатьЖитомирская область (3 прибора контроля "КАСКАД"):

на 174 км+600 автодороги М-06 в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 127 км+246 автодороги М-06 в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 230 км+853 автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД"): на 113 км+864 автодороги М-01, в направлении м. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область (1 прибор контроля "КАСКАД"): на 465 км+483 автодороги М-05, в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

г. Житомир (3 прибора контроля "КАСКАД"):

Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качиньского (ограничение скорости 50 км / ч);

Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч); ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД"):

ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч).

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просп. Химиков, 30, в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км / ч);

ул. Благовисная, 341/40, в направлении ул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч);

м. Чернигов (3 прибора контроля "КАСКАД"):

ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

В настоящее время автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 36.

Как ранее сообщал УНИАН, камеры автоматической фиксации правонарушений с 26 июля заработали в еще двух областях Украины и двух городах. Камеры разместили на участках с наибольшим числом нарушений.

Автор: Константин Гончаров