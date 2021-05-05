По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на финишную прямую вышло строительство одного из самых сложных участков трассы Днепр-Решетиловка – дорожники завершают мост через канал Днепр-Донбасс и двухуровневую транспортную развязку.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«Строительство Решетиловской магистрали - событие всеукраинского масштаба. Впервые за три десятилетия независимости строят трассу «с нуля». Все - по новейшим технологиям», - отметил Резниченко.

Стометровый мост через канал Днепр-Донбасс построили всего за 5 месяцев. Его уже соединили с построенной рядом транспортной развязкой. Сейчас на обоих сооружениях наносят гидроизоляцию. А дальше можно будет укладывать асфальтобетонное покрытие. Последний штрих - разметка.

«Мостовики работают слаженно и качественно. Поэтому видим отличный результат. Уверенно двигаемся дальше», - рассказал и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Еще один путепровод из сборного железобетона и длиной почти 76 метров построили «с нуля» на территории Петриковской громады. Сейчас там устраивают напыльную гидроизоляцию - на пролетном строении и тротуарах.

Всего на участке Решетиловской трассы в Днепропетровской области будет 56 искусственных сооружений. Среди них - путепроводы для проезда аграрной техники и прохода скота и эстакада через реку Орель.

В Днепропетровской области уже возвели 28,6 км новой автомагистрали. Остается достроить еще 29,5 км. Дорога будет проходить от деревни Лобойковка до границы Днепропетровской и Полтавской областей.

В ОГА отметили, что трасса Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка - один из самых амбициозных объектов программы президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка». Она соединит Днепропетровщину с Киевом.

Напомним, что заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил об открытии полноценного движения по известному долгострою Одесской области - мосту через Хаджибейский лиман.

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Автор: Иван Бойко