Новый пункт пропуска построят на Волыни.

Украинская и польская стороны построят новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения "Адамчуки-Збереже" на Волыни.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, строительство пункта во время рабочей встречи обсудили начальник Волынского пограничного отряда Сергей Лозинский с делегацией из Люблинского воеводства.

Отмечается, что строительство нового общего пункта пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения "Адамчуки-Збереже" будет способствовать разгрузке остальных переходов, в частности относительно пропуска лиц и легковых автомобилей.

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Также стороны договорились об оперативном обмене информацией о любых маневрах военной техники вдоль границ на белорусских просторах.

Кроме того, украинские и польские пограничники положительно оценили ход реализации пилотных проектов по тяжеловозам в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин".

Пункты пропуска на границе Украины и Польши

24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более половины пограничных автомобильных пунктов пропуска необходимо достроить или реконструировать.

С 28 марта водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, теперь с помощью приложения "еЧерга"/eCherha смогут записаться в электронную очередь.

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