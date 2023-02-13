Общая стоимость строительства пункта пропуска составляет 109 млн злотых (более 895 млн грн), которые оплачивает польская сторона.

На украинско-польской границе заработала временная инфраструктура нового контрольно-пропускного пункта "Нижанковичи-Мальховице".

Как сообщил глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, общая стоимость строительства пункта пропуска, которое будет завершено до конца этого года, составляет 109 млн злотых (более 895 млн грн), которые оплачивает польская сторона.

Отмечается, что оформление и пропуск пустых грузовиков в обоих направлениях уже начато. А впоследствии, по завершению обустройства пункта пропуска, он будет открыт для всех типов автотранспорта

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"Договоренность о начале строительства пункта пропуска была достигнута в августе, и за полгода... перевозчики уже имеют возможность значительно упростить и удешевить логистику в этом важном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" рассчитан на международное перемещение автотранспортными средствами с максимально допустимой массой до 3,5 тонны и предусматривает совместный контроль украинских и польских таможенников и пограничников.

Кроме того, украинские дорожники отремонтировали автодорогу Т-14-18 Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, который ведет к этому пункту пропуска. На участке дороги к новому пункту пропуска устроены, в частности дополнительные полосы движения, металлическое ограждение, наружное освещение и светофоры, шлагбаумы, дорожные знаки и разметку. Стоимость дорожных работ составляет 29,57 млн грн.

Пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице"

Пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" обустроен в рамках проекта "Открытая граница". Ожидается, что новый пункт пропуска позволит существенно разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе.

Проект основан в 2022 году в рамках договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды и согласован на украино-польских межправительственных консультациях.

В рамках проекта в частности обновлена и расширена пропускная способность пункта пропуска "Краковец-Корчева", а также найдено решение для уменьшения очередей на пункте "Ягодин – Дорогуск".

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