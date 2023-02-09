Речь о переходе в Бобровниках.

Польша закрыла контрольно-пропускной пункт Бобровники на границе с Беларусью. Этот ответ на приговор для польского журналиста Анджея Почобута, арестованного на территории РБ.

Как сообщило издание Bloomberg, КПП закроют завтра, 10 февраля, в полдень по местному времени. Его не разблокируют пока не поступит соответствующее распоряжение. Об этом сказано в электронном уведомлении Министерства внутренних дел Польши. В МВД также рассматривают ужесточение санкций против чиновников из Беларуси за репрессии против польских граждан на территории РБ.

Арест Почобута: что известно

Журналиста задержали в марте 2021 года в Гродно. В то же время беларусские силовики пришли и к другим активистам из Союза поляков. Часть из них выслали в Польшу, однако Почобут отказался покидать Беларусь.

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Против репортера возбудили уголовное дело. Правоохранители в качестве доказательств вины журналиста рассматривали "разговоры о советской агрессии против Польши", статью в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.

Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361 УК).

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