Пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе закрыли для транспорта. Возникли проблем с исправностью базы Таможенной службы.
Об этом сообщает сообщили в Государственной пограничной службы Украины Telegram-канал.
Пересечь пункт пропуска смогут только пешеходы.
"В пункте пропуска "Шегини" проходит только пропуск пешеходов. Пропуск транспортных средств приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности базы данных Таможенной службы", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе пообещали сообщить о возобновлении полноценной работы пункт пропуска и посоветовали выбирать другие пути в Польшу.
Стоит отметить, что на польско-украинской границе находится 13 пунктов пересечения границы, из них:
автомобильные:
- Ягодин – Дорогуск;
- Рава-Русская - Гребенне;
- Краковец – Корчева;
- Старява – Кросценко;
- Устилуг – Зосин;
- Шегини – Медыка;
- Грушев – Будомир.
железнодорожные:
- Ягодин – Дорогуск;
- Рава-Русская - Гребенне;
- Владимир-Волынский – Грубешов;
- Хыров - Кросценко;
- Мостиска – Пшемысль;
- Рава-Русская – Верхрата.
Как ранее сообщал УНИАН, с 19 июня временно запретили пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска "Краковец-Корчова" на выезд из Украины в Польшу. Перевозчиков призвали выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска "Грушев - Будомеж", "Шегини - Медика" или "Рава-Русская - Хребенне".
Уже в августе текущего года во Львовской области возобновили автомобильное движение на пограничном пункте "Краковец – Корчева".
С 15 сентября КПП "Ужгород" прекратил оформление лиц, следующих в Словакию пешком, чтобы ускорить пропуск автобусов и грузовиков.