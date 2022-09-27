В Госпогранслужбе посоветовали выбирать другие пути в Польшу.

Пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе закрыли для транспорта. Возникли проблем с исправностью базы Таможенной службы.

Об этом сообщает сообщили в Государственной пограничной службы Украины Telegram-канал.

Пересечь пункт пропуска смогут только пешеходы.

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"В пункте пропуска "Шегини" проходит только пропуск пешеходов. Пропуск транспортных средств приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности базы данных Таможенной службы", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе пообещали сообщить о возобновлении полноценной работы пункт пропуска и посоветовали выбирать другие пути в Польшу.

Стоит отметить, что на польско-украинской границе находится 13 пунктов пересечения границы, из них:

автомобильные:

Ягодин – Дорогуск;

Рава-Русская - Гребенне;

Краковец – Корчева;

Старява – Кросценко;

Устилуг – Зосин;

Шегини – Медыка;

Грушев – Будомир.

железнодорожные:

Ягодин – Дорогуск;

Рава-Русская - Гребенне;

Владимир-Волынский – Грубешов;

Хыров - Кросценко;

Мостиска – Пшемысль;

Рава-Русская – Верхрата.

Как ранее сообщал УНИАН, с 19 июня временно запретили пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска "Краковец-Корчова" на выезд из Украины в Польшу. Перевозчиков призвали выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска "Грушев - Будомеж", "Шегини - Медика" или "Рава-Русская - Хребенне".

Уже в августе текущего года во Львовской области возобновили автомобильное движение на пограничном пункте "Краковец – Корчева".

С 15 сентября КПП "Ужгород" прекратил оформление лиц, следующих в Словакию пешком, чтобы ускорить пропуск автобусов и грузовиков.

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