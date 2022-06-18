Порядок пропуска пассажирских автобусов на въезд в Украину останется без изменений.

С завтрашнего дня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска "Краковец-Корчева" на выезд из Украины в Польшу.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Telegram.

"С 19 июня временно не будет осуществляться пропуск пассажирских автобусов через пункт пропуска "Краковец - Корчова" на выезд из Украины в Польшу", - говорится в сообщении.

Перевозчиков призвали выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска "Грушев - Будомеж", "Шегини - Медика" или "Рава-Русская - Хребенное".

Отмечается, что порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские водительские права можно обменять на европейские. Главный сервисный центр МВД Украины продолжает работать для улучшения жизни украинцев.

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