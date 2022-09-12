Решение принято для ускорения пропуска автобусов и грузовиков.

С 15 сентября 2022 года КПП "Ужгород" прекращает оформление лиц, следующих в Словакию пешком.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"С 00:00 15 сентября 2022 года в пункте пропуска "Ужгород" оформление лиц, следующих в Словакию пешком, будет прекращено. Решение принято для ускорения пропуска автобусов и грузовиков", – отмечает ГПС.

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Граждан призывают планировать свой маршрут заранее с учетом этой информации.

Отметим, согласно информации на сайте Госпогранслужбы, всего непосредственно на границе между Украиной и Словакией работают 5 контрольно-пропускных пунктов:

Малые Селменцы – Вельке Слеменце , пешеходный и для велосипедистов, пассажирский (граждане Украины, Словацкой Республики и государств Европейского экономического пространства)

, пешеходный и для велосипедистов, пассажирский (граждане Украины, Словацкой Республики и государств Европейского экономического пространства) Малый Березный – Убля , автомобильный, пешеходный и для велосипедистов, грузовой и пассажирский до 3,5 тонн

, автомобильный, пешеходный и для велосипедистов, грузовой и пассажирский до 3,5 тонн Ужгород – Вышне-Немецке , автомобильный международный, пассажирский и грузовой

, автомобильный международный, пассажирский и грузовой Павлово – Матевце, железнодорожный международный, грузовой

железнодорожный международный, грузовой Чоп (Страж) – Чиерна над Тисой , железнодорожный международный, пассажирский и грузовой

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года во Львовской области возобновили автомобильное движение на пограничном пункте "Краковец – Корчева", который был остановлен с июня.