КПП "Ужгород" прекращает оформление лиц, следующих в Словакию пешком / фото УНИАН

С 15 сентября 2022 года КПП "Ужгород" прекращает оформление лиц, следующих в Словакию пешком.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"С 00:00 15 сентября 2022 года в пункте пропуска "Ужгород" оформление лиц, следующих в Словакию пешком, будет прекращено. Решение принято для ускорения пропуска автобусов и грузовиков", – отмечает ГПС.

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Граждан призывают планировать свой маршрут заранее с учетом этой информации.

Отметим, согласно информации на сайте Госпогранслужбы, всего непосредственно на границе между Украиной и Словакией работают 5 контрольно-пропускных пунктов:

  • Малые Селменцы – Вельке Слеменце, пешеходный и для велосипедистов, пассажирский (граждане Украины, Словацкой Республики и государств Европейского экономического пространства)
  • Малый Березный – Убля, автомобильный, пешеходный и для велосипедистов, грузовой и пассажирский до 3,5 тонн
  • Ужгород – Вышне-Немецке, автомобильный международный, пассажирский и грузовой
  • Павлово – Матевце, железнодорожный международный, грузовой
  • Чоп (Страж) – Чиерна над Тисой, железнодорожный международный, пассажирский и грузовой

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года во Львовской области возобновили автомобильное движение на пограничном пункте "Краковец – Корчева", который был остановлен с июня.