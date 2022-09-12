С 15 сентября 2022 года КПП "Ужгород" прекращает оформление лиц, следующих в Словакию пешком.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"С 00:00 15 сентября 2022 года в пункте пропуска "Ужгород" оформление лиц, следующих в Словакию пешком, будет прекращено. Решение принято для ускорения пропуска автобусов и грузовиков", – отмечает ГПС.
Граждан призывают планировать свой маршрут заранее с учетом этой информации.
Отметим, согласно информации на сайте Госпогранслужбы, всего непосредственно на границе между Украиной и Словакией работают 5 контрольно-пропускных пунктов:
- Малые Селменцы – Вельке Слеменце, пешеходный и для велосипедистов, пассажирский (граждане Украины, Словацкой Республики и государств Европейского экономического пространства)
- Малый Березный – Убля, автомобильный, пешеходный и для велосипедистов, грузовой и пассажирский до 3,5 тонн
- Ужгород – Вышне-Немецке, автомобильный международный, пассажирский и грузовой
- Павлово – Матевце, железнодорожный международный, грузовой
- Чоп (Страж) – Чиерна над Тисой, железнодорожный международный, пассажирский и грузовой
Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года во Львовской области возобновили автомобильное движение на пограничном пункте "Краковец – Корчева", который был остановлен с июня.