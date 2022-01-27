Средняя стоимость бензина по стране выросла на 10 копеек, а дизтоплива на 12 копеек за литр.

Розничные сети АЗС в Украине с 26 по 27 января повысили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Отмечается, что средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 10 копеек и составила 31,84 грн за литр, бензин А-95 подорожал на 10 копеек — до 32,72 грн за литр, а дизельное топливо — на 12 копеек, до 32,04 грн за литр.

На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 23 копейки: бензин А-92 — до 30,58 грн за литр, бензин А-95 — до 31,58 грн за литр. Цена ДТ выросла на 0,22 грн за литр, до 30,33 грн за литр.

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В сети "Укр-Петроль" бензины и ДТ подорожали на 80 копеек: бензин А-92 — до 30,60 грн за литр, бензин А-95 — до 31,60 грн за литр, ДТ — до 30,70 грн за литр.

На заправках "Кворум" бензины и ДТ подорожали на 1 гривну. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,65 грн за литр, на А-95 — до 32,95 грн за литр, на ДТ — до 31,25 грн за литр. На станциях сети "Катрал" на 40 копеек подорожали только бензины.

Такие сети как Prime, SUNOIL, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime, Mango и др. повысили цены в пределах 0,1-1,3 грн за литр.

Предельная цена:

25 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 1,33 грн - до 29,25 грн за литр.

Что касается дизельного топлива - его предельная стоимость повысилась на 1,68 грн - до 26,84 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 34,25 грн за литр, дизтоплива – 33,84 грн за литр.