С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 34,25 грн за литр, дизтоплива – 33,84 грн за литр.

Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 1,33 грн - до 29,25 грн за литр.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что касается дизельного топлива - его предельная стоимость повысилась на 1,68 грн - до 26,84 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 34,25 грн за литр, дизтоплива – 33,84 грн за литр.

Читайте такжеВ Киеве объяснили, будут ли закрывать общественный транспорт в случае локдаунаКак сообщал УНИАН, 14 мая прошлого года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены на уровне торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.

13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек - до 27,92 грн за литр.

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