Под обстрелы попал район железнодорожной станции "Скотоватая".

Пророссийские боевики и войска страны-оккупанта обстреляли из тяжелого вида вооружения район железнодорожной станции "Скотоватая" в Донецкой области. Инцидент произошел утром 9 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что снаряды с неподконтрольной Украине территории падают с 8:00 на расстоянии 2 км от станции.

Сейчас повреждений инфраструктуры нет, однако работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие для их безопасности.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе обстреляли ряд украинских позиций, ранены двое военных"До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман – Скотоватая –Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты уже не впервые обстреливают железную дорогу. В конце августа они открыли огонь из артиллерии по Авдеевке через что железнодорожное движение в Донецкой области курсировало с ограничениями вплоть до 3 сентября.

Также только за одни сутки, 7 сентября, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, которые связаны с так называемыми запрещенными "учениями" террористов.

Авторы: Богдан Слуцкий, Станислав Кожемякин