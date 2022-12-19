По словам директора компании-поставщика электроэнергии YASNO, 10 часов без света в Киеве - это реальность.

По Киеву ситуация с энергоснабжением сложная, из-за последней атаки России пришлось прибегнуть к одновременным отключениям всех трех групп потребителей.

"По Киеву ситуация сложная. Сегодня практически полностью отключают все три группы одновременно. Графики, разумеется, не работают. Ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и кое-где в области", - отметил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Так же, по его словам, страдают без света и другие районы столицы.

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"Сейчас вся критическая инфраструктура - больницы, водоканалы, метро - запитана, и свет есть где-то у 20% населения", - сообщил Коваленко.

Он отметил, что сегодня длительные отключения в Киеве – 10 часов без света - это, к сожалению, реальность.

"Как быстро вернемся к стабилизационным - предсказать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. И надеюсь, что завтра будет немножко лучше", - написал генеральный директор YASNO.

Россия атаковала Киев дронами 19 декабря: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 19 декабря, столица выдержала несколько волн атак иранских Shahed. Сообщалось о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах.

Согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в целом этой ночью над Украиной уничтожено 30 из около 35 вражеских дронов-камикадзе.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице от дефицита электроснабжения больше всего страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

По информации ДТЭК Киевские электросети, сейчас в Киеве энергетики пытаются стабилизировать ситуацию и ближе к ночи дать напряжение для около 20% домов и переключать их поочередно. Такая ситуация, вероятно, продлится до завтрашнего вечера.