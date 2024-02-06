По словам эксперта, одним из факторов, повлиявших на состояние тоннеля синей ветки, является строительство ТРЦ Ocean Mall.

Одним из факторов, повлиявших на состояние туннеля синей ветки в районе "Лыбедской", является строительство ТРЦ Ocean Mall с нарушением строительных норм, заявил в интервью "Телеграфу" архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов.

Он считает, что реальным сроком для запуска полноценного движения поездов между "Лыбедской" и "Демеевской" будет 2026 год.

"Если они хотят новый тоннель вырыть, то это будет не 2025-й, а скорее 2026 год, когда собственно и запустят движение по этому участку. Потому что там есть серьезная проблема. На сегодня многие говорят, что это виноват Янукович, ведь во время его каденции строили тот участок и запускали новые станции в сторону жилого массива "Теремки". Но есть геология, и в этой ситуации надо найти первопричину, почему произошла эта авария", – рассказал он.

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По словам архитектора, одним из факторов, повлиявшим на состояние тоннеля синей ветки в районе "Лыбедской", является строительство ТРЦ Ocean Mall с нарушением строительных норм. Он подчеркнул, что когда дома или здания возводят, они не должны переходить границы "красных линий".

"Архитектор, который это спроектировал, нарушил нормы. В городе даже балконы нельзя делать больших габаритов, которые бы выступали за "красные линии", – пояснил Фролов.

Ситуация с метро в Киеве – последние новости

С 9 декабря 2023 года в Киеве закрыли на ремонт часть синей ветки метрополитена из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В январе глава Офиса трансформаций Максим Бахматов сообщил, что часть синей ветки метро, которую закрыли на ремонт, может возобновить работу через несколько лет.

18 января директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что экономически обоснованный тариф на проезд в столичном метро в 2024 году составляет более 30 гривен.

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