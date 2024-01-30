Построят новый участок тоннеля на замену аварийному.

В Киевском метрополитене между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" построят новый участок туннеля на замену аварийному. Восстановительные работы планируют завершить осенью 2024 года. Об этом сообщил в Facebook основатель компании "Автострада", которая является подрядчиком восстановительных работ, Максим Шкиль.

По его словам, для работ было привлечено более 500 специалистов по подземному строительству. Сейчас проект восстановления тоннеля разрабатывают три группы проектировщиков. Все эти специалисты имеют многолетний опыт в сооружении метро.

Отмечается, что движение поездов на участке между этими станциями было прекращено в начале декабря из-за подтопления и возникновения трещин на блоках оправы тоннеля.

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"Нарушилась геометрия сооружения, появился риск обвала. Поэтому после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м) и построить на этом месте новый – монолитный, открытым способом прямоугольного сечения", – отметил Шкиль.

По его словам, восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" планируется завершить осенью этого года.

Ситуация с метро в Киеве – последние новости

В декабре 2023 года в Киеве закрыли на ремонт часть синей ветки метрополитена. В январе глава Офиса трансформаций Максим Бахматов сообщил, что аварийный участок метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" нужно строить заново. На такие работы может уйти несколько лет.

29 января стало известно, что восстановление эксплуатации туннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планировалось на начало июня этого года.

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