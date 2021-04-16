От «классических» представительских автомобилей Mercedes-Benz EQS отличается пропорциями кузова.

Компания Mercedes-Benz представила альтернативу седану S-Class – электромобиль EQS.

Об этом сообщает Autogeek.

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Mercedes-Benz представил "первый представительский электромобиль в мире" – электрический флагманский седан EQS. Полностью разработанный "с нуля" электромобиль сравним размером с традиционным S-Class Long W223.

В основе модели лежит электрическая модульная платформа EVA (Electric Vehicle Architecture), позволяющая устанавливать агрегаты различной мощности.

На старте предложат две модификации – EQS450 и EQS580. Первая – заднеприводная с электродвигателем отдачей 329 л. с. и 550 Нм крутящего момента. Вторая - полноприводная с двумя моторами совокупной отдачей 516 л. с. и 828 Нм. Батарея в обоих случаях емкостью 107,8 кВт • ч. Запас хода – до 770 км

Mercedes-Benz EQS оснащен полноуправляемым шасси - колеса передней и задней осей поворачиваются в противоположных направлениях.

Снаряженная масса EQS450 – 2480 кг, EQS580 – 2585 кг. Время ускорения с места до 100 км/ч – 6,2 и 4,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена электроникой на 210 км/ч.

От "классических" представительских автомобилей Mercedes-Benz EQS отличается пропорциями кузова. У электроседана короткий капот, длинная кабина и наклонная задняя часть.

Внешне серийный автомобиль полностью повторяет одноименный концепт 2019 года, дебютировавший на автосалоне во Франкфурте. От шоу-кара ему достались даже выдвижные дверные ручки автоматически выдвигаются при приближении водителя.

Габаритная длина серийного EQS – 5216 мм, ширина – 1926 мм, высота – 1512 мм. Размер колесной базы - 3210 мм. Объем багажного отделения - 610 литров, при сложенных спинках задних сидений 1770 литров. По заявлению производителя, EQS может похвастаться самым низким среди серийных легковых автомобилей коэффициентом сопротивления Cx-0,20.

Основным элементом интерьера Mercedes-Benz EQS стал новый мультимедийный комплекс MBUX Hyperscreen. Под стеклом шириной 141 см установлены три дисплея: 12,3-дюймовая панель приборов, 17-дюймовый центральный сенсорный экран и 12,3-дюймовый сенсорный экран развлекательной системы переднего пассажира.

Работает комплекс на 9-ядерном процессоре и имеет 24 Гб оперативной памяти. Центральный и пассажирский дисплеи отвечают на нажатие виртуальных кнопок легкой вибрацией. Также в стандартное оснащение седана вошла аудиосистема премиум-класса Burmester с 15 динамиками мощностью 710 Вт.

Когда новинка появится в продаже

Серийное производство электроседана налажено на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене. В Европе продажи EQS стартуют к концу лета. Минимальный ценник-110 тысяч долларов.

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Автор: Елена Коваленко