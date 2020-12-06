Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

До конца текущего года немецкая авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысячи человек.

Об этом сообщает Bild am Sonntag.

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Как пишет издание, дочерние компании Lufthansa — Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines — в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

German Airlines, которая обслуживает преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест.

Как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

Ситуация в авиакомпании

29 мая 2020 года в наблюдательном совете концерна Lufthansa заявили о том, что рассматривают возможность банкротства авиакомпании.

Ранее в Lufthansa заявляли, что теряют миллион евро каждый час, из-за чего резервы в почти четыре миллиарда евро могут закончиться уже осенью. В компании предполагают, что банкротство с сохранением контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.

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Автор: УНИАН