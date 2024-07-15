Если сравнивать с июнем прошлого года, то продажи новых легковушек существенно снизились.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили около 5,2 тысячи новых легковых авто.

По информации портала УкрАвтопром, 66% легковушек из общего количества в июне реализовали частным клиентам, а 34% - юридическим лицам. Если сравнивать с июнем прошлого года, то продажи новых легковых авто уменьшились в частном сегменте на 6%, а в корпоративном - на 11%.

В частном секторе предпочтение отдавали таким моделям:

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TOYOTA RAV-4 - 337 единиц;

HONDA M-NV - 136;

RENAULT Duster - 111;

MAZDA CX5 - 105;

SUZUKI SX4 - 100.

Юридические лица отдавали предпочтение таким авто:

RENAULT Duster - 336 единиц;

MITSUBISHI L200 - 109;

TOYOTA RAV-4 - 87;

TOYOTA Camry - 65;

SKODA Octavia - 60.

Новости мирового авторынка - что интересного

Ранее эксперты назвали наиболее популярный автомобиль на мировом рынке. Им оказалась Tesla Model Y: с января по май этого года было продано более 467 тыс единиц авто.

Также в тройку лидеров попали Toyota Corolla и Toyota RAV4. На четвертом и пятом месте оказались Ford F-Series и Chevrolet Silverado. Замыкает десятку лидеров Toyota Hilux с показателем в более чем 211 тысяч реализованных авто.

Также напомним, что в Евросоюзе решили ввести пошлины на электромобили из Китая, потому что они угрожают прибыли производителей BEV в самом европейском сообществе.

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