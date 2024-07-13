По словам эксперта, они могут проехать много километров.

Опытный эксперт по подержанным автомобилям поделился тремя надежными автомобилями, которые можно купить за небольшую цену. На своем Youtube-канале Грант регулярно снимает видео, в которых дает советы, помогающие зрителям найти надежный подержанный автомобиль и избегать старых развалюх, пишет Express.

В одном из своих видео Грант советует приобрести водителям Honda Accord, ведь эта модель предлагает много пространства и является невероятно надежной.

"Я считаю, что Honda действительно должна была бы стать спонсором этого видео. Существует веская причина, почему вы видите так много этих Аккордов в продаже с пробегом от 200 000 до 300 000 миль (300 - 500 тысяч километров) - галактические пробеги на них. Это потому, что они так хорошо выдерживают нагрузки. Главный совет по Accord - каталитические нейтрализаторы на них являются одними из самых ценных на рынке. Поэтому, если вы приобретете такой автомобиль и доработаете его до конца срока эксплуатации, отправьте его на металлолом, и вы получите хорошее вознаграждение за катализатор, а также за металлолом от автомобиля", - объясняет специалист.

Видео дня

Honda Accord является основной моделью японской компании с 1976 года, это целая коллекция седанов, универсалов и редких купе с хорошей репутацией надежности.

Водители могут приобрести такое авто, изготовленное между 2008 и 2015 годами, за 5 тысяч долларов.

Позже Грант порекомендовал автомобилистам, которые ищут что-то более экономное в использовании, рассмотреть подержанную Toyota Aygo, которая также продавалась как Citroen и Peugeot.

"Это такой же автомобиль, как Citroen C1 и Peugeot 107. Нет никаких реальных различий, так что выбирайте из этих трех. Это дешевые, без излишеств, недорогие автомобили в лучшем смысле этого слова. Один маленький совет: многие из них были за рулем у начинающих водителей, поэтому убедитесь, что сцепление в норме, а кузов в порядке, когда вы пойдете и посмотрите на одну из них", - заметил эксперт.

Наконец Грант предложил покупателям, которые ищут надежный, но бюджетный внедорожник, остановить свой выбор на Toyota Land Cruiser.

"Теперь, это будет зарезервировано для тех из вас, кому нужен особенно большой автомобиль или хорошая проходимость, и это, конечно же, Toyota Land Cruiser. Они известны тем, что их нельзя разрушить, но вы должны быть осторожными. С вашим бюджетом в 4 000 фунтов стерлингов (5 тысяч долларов), вы немного растянетеся. Он будет старее, пробег на нем будет немалый, поэтому какие-то мелочи могут пойти не так, как надо. Но в целом, это достаточно прочный автомобиль", - заверил Грант.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперт назвал 5 моделей авто, которых следует избегать, ведь они имеют плохое качество и слабый двигатель. В частности речь идет о таких автомобилях, как Vauxhall Mokka и Ford Fiesta.

В свою очередь известный автомеханик Скотти Килмер рассказал о старом, но надежном спорткаре. Речь идет о Toyota Celica 1994 года выпуска. По его словам, эту машину будет легко починить, если она сломается.

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