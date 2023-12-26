Синий цвет заставляет людей чувствовать себя спокойно и расслабленно, а также на них меньше видно пятна.

В самолете мы почти никогда не обращаем внимания на цвет сиденья. Но если вы вспомните, то почти во всех самолетах кресла - синие. И на это есть свои причины. Как пишет The Sun, это способ авиакомпаний управлять поведением пассажиров на борту.

По мнению экспертов, синий цвет заставляет людей чувствовать себя спокойно и расслабленно. Это возможность сделать путешествие менее стрессовым.

Эксперты по психологии цвета объясняют, что синий - это цвет, который ассоциируется с миром, это цвет спокойного моря и чистого неба, которые ассоциируются с внутренней безмятежностью, спокойствием и ясностью. Синий цвет также замедляет сердцебиение и дыхание.

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Кроме того, на синих сиденьях менее заметны загрязнения, чем если бэ это был яркий цвет.

В то время как некоторые бюджетные авиакомпании могут использовать более яркие и смелые оттенки, большинство других выбирают приглушенные тона - основная цель состоит в том, чтобы создать атмосферу домашнего уюта и расслабления.

В то же время сами самолеты чаще всего окрашивают в белый цвет, и на это тоже есть определенные причины.

Белый цвет не только не выцветает быстро, но и уменьшает количество столкновений с птицами, поскольку он выделяется в воздухе.

Белые самолеты также легче обнаружить в случае чрезвычайной ситуации.

И, наконец, белый цвет сохраняет прохладу в салоне самолета, поскольку он отражает свет и тепло.

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