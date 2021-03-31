Министр инфраструктуры Владислав Криклий должен лично отвечать за работу назначенного им главы "Укртрансбезопасности" (Государственной службы Украины по безопасности на транспорте) Егора Прокопчука, который зарабатывает на разрушении дорог в то время, как президент Владимир Зеленский инициировал “Большое строительство”.

Об этом заявил в Facebook украинский правозащитник, экс-представитель уполномоченного ВРУ по правам человека, политолог Михаил Чаплыга. Он подчеркнул, что коррупция в "Укртрансбезопасности" приводит ко множеству других проблем, в частности - повышению эпидемиологической угрозы.

“Прочитал только что, как маршрутчик высадил мать погибшего АТОшника, отказавшись везти ее по льготам. Обидно, но это только маленькая видимая часть айсберга. Ведь почему так происходит? Суть в том, что рынок пассажирских автоперевозок узурпирован нелегалами, которые развозят простых пассажиров, при этом не обеспечивают льгот, страховок, даже минимальных условий комфорта. И главное - никто им не препятствует. Проблема в чем? Серые перевозчики не хотят работать цивилизованно - то есть, отправляться с автовокзала. Не говоря о том, что создают проблемы и аварийные ситуации на местах, потому что создают стихийные остановки и производят посадку пассажиров под мостами и на трассах, где остановка запрещена в принципе”, - написал правозащитник.

Михаил Чаплыга акцентировал, что по закону водители обязаны получать разрешение на свою деятельность и отправляться с территории автостанции. “По закону перевозчики должны брать льготников (участников боевых действий, пенсионеров, людей с инвалидностью). Но законодательство нелегалы игнорируют. К тому же, они набивают полные маршрутки людей, чем создают угрозу эпидемиологического характера, когда в таком виде приезжают в столицу. Вдобавок, они убивают легальные автостанции, потому что не хотят платить взносы и налоги, и организовывают нелегальные стоянки поблизости, зазывая пассажиров, которые просто не осведомлены, кто есть кто”, - отметил политолог.

По его мнению, вместо выполнения своих прямых обязанностей, руководство "Укртрансбезопасности" занято заработком коррупционных денег. “Видимо, "Укртрансбезопасность" не занимается проблемами безопасности пассажиров, поскольку, как мне кажется, ее нынешнее руководство слишком увлечено “наследием Ноняка” - продолжает сидеть на потоках. А где деньги зарыты? В сфере грузоперевозок, где, как утверждают злые языки, руководство Укртрансбезопасности может иметь по 2000-3000 у.е. с каждой перегруженной фуры, которые впоследствии убивают наши дороги. "Большое строительство?". Нет, не слышали! Но это пусть правоохранители разбираются”, - написал Михаил Чаплыга.

Правозащитник напомнил, что именно по этим причинам был уволен экс-глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк. “Судя по всему, в "Укртрансбезопасности" настолько увлеклись этим благодатным процессом “обилечивания” фур, что совершенно выпустили из виду безопасность пассажиров. А еще забыли, за что в первую очередь Зеленский уволил Ноняка - причиной было неудовлетворительное состояние дорог. Украинцы жаловались. Так началось “Большое строительство”. Теперь Зеленский строит, а новые “ноняки”, похоже, продолжают эти дороги убивать. Долго это будет продолжаться?” - пишет Чаплыга.

Он убежден, что вмешаться в ситуацию должен лично глава МИУ. “Вмешаться здесь, конечно, должен глава МИУ и контролировать деятельность "Укртрансбезопасности". Потому что когда там творится беспредел - это, в первую очередь, бросает тень на него: а в состоянии ли он контролировать своих подчиненных? Знает ли он, что там происходит? Видит ли он вообще отчаяние людей? Таким образом, возникает резонный вопрос к "Укртрансбезопасности", профильному министерству, правоохранительным органам: почему годами не решается данная проблема? Почему нелегалы не просто не выходят из тени, но и начинают вести себя еще более нагло? Кто “крышует” весь этот теневой бизнес по выводу неограниченного количества налички?” - резюмировал правозащитник.

Он также поделился сюжетом о нелегалах и серых перевозчиках у Центрального автовокзала Киева и высказал уверенность, что политическая воля могла бы решить эту проблему. “Поэтому хотелось бы услышать официальные комментарии компетентных органов и лиц: что именно делается в этом направлении?” - заключил Михаил Чаплыга.

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Автор: Иван Бойко