Кличко решил пропиариться на Троещинском мосту, а вместо этого получил протест киевлян - нардеп

По словам Александра Дубинского, мост не дойдет до Троещины, а закончится на чьих-то дачах.

Виталий Кличко решил перед выборами сделать «подарок» киевлянам и достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход (в народе Троещинский мост), который должен был соединить Подол и Троещину. Именно так изначально задумывалось много лет назад. Сейчас сооружение не достроено, к тому же на нем воруют огромные деньги. Чтобы удержаться в своем кресле, Кличко мечтает достроить этот мост и подарить его киевлянам как свою очередную «большую победу».

Такое мнение высказал народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

«Но есть одно «но». Мост планировали построить с выходом на Троещину, а так как ни денег, ни времени, ни проекта у них нет, они решили завести его на Русановские сады, которые находятся по пути на Троещину», - объяснил Дубинский.

По сути мост не дойдет до Троещины, а закончится прямо на чьих-то дачах. Против этого выступают три тысячи дачников, которые вышли на протесты и стоят намертво за свои участки и возможность дышать свежим воздухом.

«Кличко здесь как кандидат в мэры и «умрет», потому что, как показывает практика, победить дачников невозможно», - убежден нардеп.

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