В мэрии Харькова рассказали, как будет работать транспорт в условиях "красной" зоны карантина

Кернес рассказал, будут ли закрывать метро снова.

В Харькове не будут ограничивать движение транспорта из-за попадания города в "красную" зону карантина.

Как сообщила пресс-служба мэрии, об этом заявил городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - заявил он.

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Сегодня стало известно, что Харьков попал в "красную" зону карантина.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Такая маркировка проводится по нескольким критериям: загруженность коек в больницах не должна превышать 50%, среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

Что предусматривают зоны карантина

В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

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В регионах, маркированных как оранжевая зона, действуют ограничения желтой и запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, заведения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшей эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение трех дней подряд.

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