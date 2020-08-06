Uber продлил удаленку для сотрудников до 2021 года

Весной 2021 года Uber пересмотрит свое решение об удаленной работе - сроки могут продлить, но сокращать их не будут.

Компания Uber объявила о решении разрешить сотрудникам работать из дома до июня 2021 года.

На организацию домашнего офиса штату выплатят по 500 долларов. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителей компании.

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"Мы хотим предоставить нашей команде гибкость, выбор и более длительную ясность, чтобы они могли планировать заранее", - говорится в заявлении Uber.

Выход в офис будет добровольным

В компании отметили, что если офисы откроются до июня 2021 года, сотрудники смогут туда вернуться, однако это будет на добровольной основе.

В компании также добавили, что при оценке эффективности работы не будет учитываться где именно работает сотрудник.

Когда будет пересмотрено решение

В компании отметили, что весной 2021 года Uber пересмотрит свое решение об удаленной работе - сроки могут продлить, но сокращать их не будут.

В то же время о дополнительных выплатах для водителей не сообщается.

Динамика возвращения в офисы

11 марта 2020 года Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

В апреле 2020 года стало известно о том, что после карантина, введенного в Украине из-за распространения коронавируса, до 30% сотрудников в сфере недвижимости останутся работать удаленно.

14 июля 2020 года стало известно о том, что более половины немецких компаний хотят оставить для своих работников возможность дистанционной работы и после завершения эпидемии коронавируса.

28 июля 2020 года компания Google, являющаяся одной из крупнейших IT-компаний мира, заявила о том, что готовится к длительной пандемии и позволит сотрудникам работать из дома по крайней мере до июля 2021 года.

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