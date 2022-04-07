Эвакуационные рейсы бесплатны, а приоритет отдается детям и матерям.

"Укрзализныця" на сегодня, 7 апреля 2022 года, назначила эвакуационные рейсы из Покровска и Краматорска (оба – Донецкая область).

Об этом УЗ сообщает в Telegram.

На сегодня из Покровска запланированы такие эвакуационные рейсы:

в 12:30 во Львов;

в 13:00 в Черновцы;

в 14:30 во Львов;

в 16:30 в Чоп.

Также запланированы эвакуационные поезда из Краматорска:

в 15:30 №138 в Хмельницкий;

в 16:00 №276 во Львов;

в 17:30 №280 во Львов;

в 18:00 №278 во Львов.

Как сообщал УНИАН, также на 7 апреля "Укрзализныця" запланировала ряд эвакуационных рейсов из Славянска и Лозовой.

Эвакуационные рейсы бесплатные, а приоритет отдается детям и матерям.

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