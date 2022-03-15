С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта вход и выход со столичных вокзалов будет ограничен.

Из-за введения в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта 2022 года будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

Так, в период действия комендантского часа вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее до комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Кроме того в "Укрзализныце" сообщили, что для удобства пассажиров был изменен график движения дополнительного поезда №7625/7626 сообщением "Львов – Чоп". 15 марта этого года поезд будет отправляться с главного железнодорожного вокзала Львова ориентировочно в 16:50, а не в 14:00 часов, как сообщалось ранее.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 15 марта.