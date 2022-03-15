Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 15 марта / фото УНИАН
"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно эвакуационных рейсов, назначенных на вторник, на 15 марта.
Как сообщает пресс-служба компании, дополнительные поезда назначены из Харькова, Днепра, Кривого Рога по следующим маршрутам:
- №239/240 Харьков - Львов 10:00;
- №913/914 Харьков - Хелм 13:00;
- №247/248 Харьков - Дрогобыч 16:00;
- №907/908 Днепр - Хелм 10:30;
- №228/227 Днепр - Чоп 12:30;
- №234/233 Днепр - Чоп 20:00;
- №219/220 Кривой Рог-Чоп 11:00.
Дополнительные рейсы также отправятся из Лозовой во Львов в 13:00, из Краматорска во Львов в 16:00, из Запорожья в Ковель в 16:05, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Киева в Хелм в 19:13.
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Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов-Чоп на 15 марта.
Также в "УЗ" изменили график и маршрут движения некоторых поездов.