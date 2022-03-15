Дополнительные поезда назначены из Харькова, Днепра, Кривого Рога и ряда других городов.

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно эвакуационных рейсов, назначенных на вторник, на 15 марта.

Как сообщает пресс-служба компании, дополнительные поезда назначены из Харькова, Днепра, Кривого Рога по следующим маршрутам:

№239/240 Харьков - Львов 10:00;

№913/914 Харьков - Хелм 13:00;

№247/248 Харьков - Дрогобыч 16:00;

№907/908 Днепр - Хелм 10:30;

№228/227 Днепр - Чоп 12:30;

№234/233 Днепр - Чоп 20:00;

№219/220 Кривой Рог-Чоп 11:00.

Дополнительные рейсы также отправятся из Лозовой во Львов в 13:00, из Краматорска во Львов в 16:00, из Запорожья в Ковель в 16:05, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Киева в Хелм в 19:13.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов-Чоп на 15 марта.

Также в "УЗ" изменили график и маршрут движения некоторых поездов.

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