Кабмин засекретил реестр концессионных договоров

Кабмин исключил реестр концессионных договоров из перечня данных, обязательных для публикации в форме открытой информации.

Кабинет министров исключил реестр концессионных договоров из перечня наборов данных, обязательных для публикации в форме открытых данных.

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Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, такое изменение обусловлено потерей силы закона Украины «О концессиях» 20 октября 2019 года, которым было предусмотрено, что Фонд государственного имущества является распорядителем реестра концессионных договоров и обязан его публиковать в форме открытых данных.

Согласно новому закону «О концессии», распорядителем реестра стало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о концессии, который предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора и право государства заменить концессионера.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

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