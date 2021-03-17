Ранее экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев сообщил, что наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности главы правления компании.

Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) Владимира Жмака.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.

Читайте такжеТоп-менеджер «Укрзализныци» Иракли Эзугбая подал в отставку

«Кабмин согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака», - написал он.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Кадровые перестановки

Ранее экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев сообщил, что наблюдательный совет акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности главы правления компании.

Жмак был назначен на эту должность в августе 2020 года.

11 марта 2021 года стало известно о том, что топ-менеджер «Укрзализныци» Иракли Эзугбая подал в отставку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец