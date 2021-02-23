Электромобиль Hyundai IONIQ 5 будет доступен в салонах дилеров уже в первой половине текущего 2021 года.

Южнокорейская компания Hyundai представила первую модель из электромобильного бренда IONIQ — среднеразмерный полностью электрический кроссовер IONIQ 5, основанный на концепте Hyundai 45.

Об этом говорится на сайте компании.

Читайте такжеHyundai и Kia заявили, что созданного совместно с Apple электрокара не будет

Электромобиль Hyundai IONIQ 5 будет доступен в салонах дилеров уже в первой половине текущего 2021 года (естественно, не во всех странах мира).

Электромобиль Hyundai IONIQ 5 построен на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), изначально созданной для электромобилей, что выражается в том числе в уникальных пропорциях и увеличенной колесной базе.

Объемный благодаря трехметровой колесной базе салон в стилистике «Living Space» отличается плоским полом, высокой линией крыши и сдвигающейся на 14 см центральной консолью Universal Island, что еще больше увеличивает пространство для водителя и пассажиров. Передние кресла умеют автоматически подстраиваться под водителя и пассажира, подбирая оптимальный наклон спинки и другие параметры с учетом антропометрических характеристик последних.

Электромобиль Hyundai IONIQ 5 доступен в двух версиях привода (задний/полный) и двух версиях батарей (58 кВтч и 72,6 кВтч). Максимальная полноприводная версия с батареей Long Range на 72,6 кВтч предоставляет 225 кВт суммарной мощности и 605 Нм крутящего момента от двух электродвигателей. Она набирает первые 100 км/ч всего за 5,2 секунды и разгоняется до 185 км/ч. Версия с задним приводом (мощность 160 кВт, момент 350 Нм, разгон до 100 км/ч за 7,4 сек) и такой же батареей обеспечивает запас хода до 470-480 км по измерительному циклу WLTP.

Версия с батареей Standard Range на 58 кВтч имеет более скромные характеристики. Полноприводный вариант с двумя электродвигателями получил суммарную мощность 173 кВт, момент 605 Нм и разгон до «сотни» 6,1 сек, а заднеприводный — мощность 125 кВт, момент 350 Нм и разгон до «сотни» 8,5 сек. Интересно, что для батареи 58 кВтч производитель пока не озвучивает запас хода, но исходя из простейшей пропорции можно предположить, что он составит порядка 350 км.

Батарея Hyundai IONIQ 5 поддерживает сразу обе архитектуры (400 В и 800 В), что обеспечивает большую гибкость во время эксплуатации и зарядки. К примеру, от скоростной зарядки мощностью 350 кВт электромобиль сможет зарядиться от 10% до 80% всего за 18 минут. Пять минут такой зарядки предоставят водителю дополнительные 100 км запаса хода, что уже начинает приближаться к привычным для ДВС-автомобилям временным рамкам нахождения на АЗС.

Новинка поддерживает функцию Vehicle-to-Load (V2L) с мощностью до 3,6 кВт, так что электромобиль можно использовать как «зарядку на колесах», запитывая инструменты, освещение и другие электрические средства передвижения. Электромобиль предоставляет сразу две розетки V2L — под задними сидениями (внутри салона) и рядом с зарядным портом (снаружи салона), что обеспечивает гибкость использования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН