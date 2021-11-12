Ранее эти контракты продлевали максимум на два-три года.

Компания Antonov Logistics Salis GmbH продлила на пять лет контракт по программе Strategic Airlift International Solution (SALIS), согласно которой самолеты государственного предприятия "Антонов" будут использоваться для выполнения стратегических авиаперевозок в интересах стран НАТО и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник коммерческого отдела АТП ГП "Антонов" Андрей Благовисный.

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Он напомнил, что программа SALIS была объявлена еще в 2002 году, когда страны-участницы НАТО объявили об инициативе объединения своих потребностей в стратегических воздушных перевозках в одну программу. Тогда самолеты ГП "Антонов" Ан-124 "Руслан" победили в конкурсе, в котором также принимали участие Boeing C-17 и Airbus A300-600ST.

"С 2006 года началось плодотворное сотрудничество со странами НАТО. То есть уже почти шестнадцать лет мы сотрудничаем по этой программе, сотрудничаем очень успешно. Как следствие, видим впервые за всю историю нашего сотрудничества, что соглашение было продлено на пять лет. До этого соглашения продлевались на два-три года. Именно такой долгий срок, по нашему мнению, является показателем оценки наших партнеров по НАТО, что украинское государственное предприятие показывает высокий уровень качества", - сказал Благовисный.

Он добавил, что по новому контракту ГП "Антонов" должно предоставлять два самолета Ан-124 "Руслан" на постоянной основе, которые должны быть в режиме ожидания на базе в аэропорту Лейпцига. По дополнительным вызовом ГП "Антонов" должно добавить еще три самолета Ан-124. Также к программе SALIS могут привлекаться самолеты Ан-225 "Мрия", а Ан-22 "Антей", Ан-26, Ан-74.

"Участниками SALIS в этом контракте являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция", - сказал представитель ГП "Антонов".

ГП "Антонов":

ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее известных разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

12 ноября 2021 года стало известно о том, что первый испытательный полет одного из трех транспортных самолетов Ан-178, который государственное предприятие "Антонов" строит для Вооруженных сил Украины, ожидается уже весной 2022 года.

Автор: Дмитрий Шварц