Владелец и директор авиакомпании-банкрота "Южные авиалинии" Юрий Молод продолжает нарушать международные санкции, организовывает, финансирует и контролирует техническое обслуживание и ремонт в Украине самолетов и двигателей суданской авиакомпании "Green Flag".

Об этом говорится в расследовании журналистов, которые изучали катастрофу рейса Одесса-Донецк в 2013 году, когда погибли пять футбольных болельщиков.

Сообщается, что в авиационном мире хорошо известно, что самолеты авиакомпании "Green Flag" под управлением граждан Украины давно используются спецслужбами и Министерством обороны Республики Судан в зонах военных конфликтов.

Сейчас в Одессе находится суданский самолет Ан-74 ST-BDT, прибывший в Украину в декабре 2020 года. И нет никаких сведений, на основаниях каких разрешений в Украину прибыл этот суданский самолет. Борт находится в Одессе вне зоны таможенного и пограничного контроля, на стоянке ГП "Одесский авиазавод" концерна "Укроборонпром".

"Молод умудрился переместить на территорию Украины не допущенный к полетам самолет якобы принадлежащий компании "Wallpoint Overseas L.P.", отдать его на техническое обслуживание своей украинской компании "БСА Інжирінг" и в последующем совершить несколько незаконных операций с его перепродажей другим компаниям. По факту этих правоотношений на данный момент в правоохранительных органах возбуждено несколько уголовных производств", – говорится в публикации.

Также до декабря 2020 года все суданские и ангольские самолеты по линии группировки Молода прилетали в Украину по поддельным документам и без разрешений госслужбы экспортного контроля Украины.

"Сотни документов и писем по теме показывают, что Юрий Молод, нарушая международное и украинское законодательство, также неоднократно организовывал, финансировал и контролировал техническое обслуживание в Украине военных самолетов Ан-72 и ремонт двигателей, принадлежащих Министерству обороны Республики Ангола, которые ввозились в Украину под видом гражданских по поддельным документам", – отмечено в расследовании.

К тому же техническое обслуживание этих самолетов и осуществлялось контролируемой Молодом украинской компанией, не имеющей допуска на выполнение работ на военных самолетах такого типа. Пилотирование самолетов осуществлялось гражданами Украины, не имеющих допуска к полетам на таком типе самолетов.

"За этими событиями и фактами стоят преступные действия, пренебрежение человеческой жизнью, алчность и ощущение абсолютной безнаказанности. Умение Молода договариваться с преступными оппонентами проявилось, как отмечают знающие люди, еще в "лихие" 90-е. Правда, часть этих знающих людей сейчас охотно сотрудничает со следствием в надежде выкрутиться из сомнительных сделок Молода того периода", – отмечено в расследовании.

Отмечается, что Молод в своей деятельности использует сеть подконтрольных ему компаний (как украинских, так и оффшорных), предлагая сотрудничество самым "нерукопожатным режимам".

"Жизнь все расставляет по своим местам. Петля ответственности, которая сегодня все туже затягивается вокруг Юрия Молода и его подельников, уже вызывает у него панические страхи. Но отвечать придется обязательно", – подчеркнуто в расследовании.

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Автор: УНИАН