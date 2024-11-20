Среди ввезенных подержанных автомобилей доля дизельных машин составила 25%.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысячи автомобилей с дизельными двигателями - это на 26% меньше по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Из этого количества 1,5 тысячи были новыми, а 4,2 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа.

На рынке новых легковых авто дизельные машины охватили 26%, тогда как в октябре прошлого года этот показатель составлял лишь 20%. Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин составляла 25% - это на 5% меньше, чем в 2023-м.

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Интересно, что как среди новых, так и среди подержанных на первом месте оказались модели Renault. Также хорошие показатели демонстрирует другая французская марка - Peugeot.

Пятерка самых популярных новых дизельных авто:

Renault Duster - 508 единиц;

Peugeot Landtrek - 145;

Volkswagen Touareg - 135;

Škoda Kodiaq - 79;

Toyota Hilux - 52.

Пятерка импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Mégane - 403 единиц;

Škoda Octavia - 274;

Volkswagen Passat - 252;

Nissan Qashqai - 231;

Volkswagen Golf - 157.

Дизельные автомобили - что интересного

В этом году шведская компания Volvo Car AB выпустила свою последнюю машину с дизельным двигателем. Ею стал спортивный внедорожник XC90. Ранее в компании заявили, что до 2030 планируют выпускать только электрические автомобили.

Также сообщалось, что в апреле этого годаавтомобили с дизельными двигателями охватили лишь 13% рынка новых легковушек в ЕС, тогда как в прошлом году она составляла 14,7%.

Согласно представленным данным, наиболее популярными в ЕС на тот момент оставались автомобили с бензиновыми ДВС. При этом их доля постепенно снижается.

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