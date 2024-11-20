В прошлом месяце украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысячи автомобилей с дизельными двигателями - это на 26% меньше по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Из этого количества 1,5 тысячи были новыми, а 4,2 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа.
На рынке новых легковых авто дизельные машины охватили 26%, тогда как в октябре прошлого года этот показатель составлял лишь 20%. Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин составляла 25% - это на 5% меньше, чем в 2023-м.
Интересно, что как среди новых, так и среди подержанных на первом месте оказались модели Renault. Также хорошие показатели демонстрирует другая французская марка - Peugeot.
Пятерка самых популярных новых дизельных авто:
- Renault Duster - 508 единиц;
- Peugeot Landtrek - 145;
- Volkswagen Touareg - 135;
- Škoda Kodiaq - 79;
- Toyota Hilux - 52.
Пятерка импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Mégane - 403 единиц;
- Škoda Octavia - 274;
- Volkswagen Passat - 252;
- Nissan Qashqai - 231;
- Volkswagen Golf - 157.
Дизельные автомобили - что интересного
В этом году шведская компания Volvo Car AB выпустила свою последнюю машину с дизельным двигателем. Ею стал спортивный внедорожник XC90. Ранее в компании заявили, что до 2030 планируют выпускать только электрические автомобили.
Также сообщалось, что в апреле этого годаавтомобили с дизельными двигателями охватили лишь 13% рынка новых легковушек в ЕС, тогда как в прошлом году она составляла 14,7%.
Согласно представленным данным, наиболее популярными в ЕС на тот момент оставались автомобили с бензиновыми ДВС. При этом их доля постепенно снижается.