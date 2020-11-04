Протестующие уже пообещали восстановить автодвижение.

Участники акции протеста, требующие от власти принять закон о доступной растаможке транспорта, заблокировали движение в правительственном квартале в Киеве.

Об этом сообщает Киев оперативный и KYIV LIVE.

Согласно информации Google Maps, по состоянию на 17:00 автомобили стоят от Арсенальной до Европейской площади. Кроме того, движение автомобилей затруднено по Институтской, Шелковичной, Липской, а также Крепостному переулку и Кловскому спуску.

Демонстранты не давали возможности проехать транспорту со спуска правительственного квартала и одновременно заблокировали пешеходные переходы.

Акция протеста "евробляхеров" длится в Киеве со вчерашнего дня. Накануне организаторы не давали четкого ответа окончания события, лишь подчеркивали, что это зависит от скорости рассмотрения властями законопроекта о доступной растаможке.

Как отмечается на Facebook-странице водителей "Авто Евро Сила", движение в центре пообещали восстановить.

"До 18:00 ждут ответа (от властей - УНИАН). Мы сейчас находимся в рамках закона. Пожалуйста, не надо сейчас перекрывать площадь, не надо перекрывать пешеходные переходы. Пока мы здесь стоим и ждем", – сказал в ролике один из представителей движения.

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Автор: Яна Ставская