Участники акции протеста, требующие от власти принять закон о доступной растаможке транспорта, заблокировали движение в правительственном квартале в Киеве.
Об этом сообщает Киев оперативный и KYIV LIVE.
Согласно информации Google Maps, по состоянию на 17:00 автомобили стоят от Арсенальной до Европейской площади. Кроме того, движение автомобилей затруднено по Институтской, Шелковичной, Липской, а также Крепостному переулку и Кловскому спуску.
Демонстранты не давали возможности проехать транспорту со спуска правительственного квартала и одновременно заблокировали пешеходные переходы.
Акция протеста "евробляхеров" длится в Киеве со вчерашнего дня. Накануне организаторы не давали четкого ответа окончания события, лишь подчеркивали, что это зависит от скорости рассмотрения властями законопроекта о доступной растаможке.
Как отмечается на Facebook-странице водителей "Авто Евро Сила", движение в центре пообещали восстановить.
"До 18:00 ждут ответа (от властей - УНИАН). Мы сейчас находимся в рамках закона. Пожалуйста, не надо сейчас перекрывать площадь, не надо перекрывать пешеходные переходы. Пока мы здесь стоим и ждем", – сказал в ролике один из представителей движения.
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