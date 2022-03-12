Продолжают курсировать бесплатные поезда для желающих уехать за границу и по Украине.

АО "Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных бесплатных поездов на 12 марта.

"График движения Укрзализныци на 12 марта. Напоминаем, все эвакуационные рейсы с востока на запад являются бесплатными", - отметили в компании.

12 марта сообщение по основным станциям будет выглядеть следующим образом.

Как выехать из Киева: эвакуационные поезда

1:00 - ИС+ Дарница - Харьков

1:36 - №17/18 Ужгород - Харьков-Пас.

1:36 - №15/16 Рахов - Харьков-Пас.

2:30 - №21/22 Трускавец - Харьков-Пас.

3:42 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчуг

4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Южн

5:40 - №114/113 Львов - Лиман

5:40 - №142/141 Львов - Лиман

07:00 - ИС+ Дарница - Днепр

07:00 - ИС+ Дарница - Львов

07:00-ИС+ Дарница - Харьков

11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорск

13:09 - №114/113 Лиман - Львов

13:09 - №142/141 Лиман - Львов

14:07 - №749/750 Киев-Пас - Ивано-Франковск

14:25 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский

14:25 - №757/758 Киев-Пас - Могилев-Подольский

15:02 - №55/56 Киев-Пас - Рахов

17:09 - №13/14 Киев-Пас - Солотвино

17:42 - №790/789 Киев-Пас - Кропивницкий

17:42 - №792/791 Киев-Пас - Кременчуг

18:30 - №81/82 Киев-Пас - Ужгород

19:06 - №43/44 Киев-Пас - Ивано-Франковск

19:13 - №67/68 Киев-Пас - Варшава

19:48 - №95/96 Киев-Пас - Рахов

20:12 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец

20:21 - №57/59 Киев-Пас - Ворохта

20:21 - №60/58 Киев-Пас - Чоп

21:07 - №38/37 Киев-Пас - Запорожье-1

21:08 - №29/30 Киев-Пас - Ужгород

21:15 - №105/106 Киев-Пас - Одесса-Главная

21:22 - №98/97 Киев-Пас - Ковель

21:28 - №76/75 Киев-Пас - Кривой Рог-Главный

21:33 - №130/129 Кременчуг - Ворохта

21:33 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы

21:50 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

21:50 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

22:22 - №7/8 Киев-Пас - Черновцы

22:27 - №45/46 Краматорск - Ужгород

22:37 - №91/92 Киев-Пас - Львов

22:49 - №138/137 Хмельницкий - Лиман

23:46 - №771/772 Киев-Пас - Хмельницкий

Как выехать из Одессы: эвакуационные поезда

14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов

18:13 - №78/77 Одесса-Главная - Ковель

18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль

19:20 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск

20:49 - №136/135 Одесса-Главная - Черновцы

21:31 - №12/11 Одесса-Главная - Львов

22:03 - №105/106 Одесса-Главная - Киев-Пас

22:25 - №8/7 Одесса-Главная - Харьков-Пас.

Как выехать из Полтавы: эвакуационные поезда

5:53 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная

6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск

6:03 - №17/18 Ужгород - Харьков-Пас.

6:03 - №15/16 Рахов - Харьков-Пас.

7:27-№8/7 Одесса-Главная - Харьков-Пас.

8:33 - №44593 Ивано-Франковск - Краматорск

15:21 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы

17:20 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

17:20 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

23:20 - №44593 Краматорск - Ивано-Франковск

23:42 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная

23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницкий

Как выехать из Харькова: эвакуационные поезда

3:46 - №114/113 Лиман - Львов

3:46 - №142/141 Лиман - Львов

5:40 - №114/113 Львов - Лиман

12:06 - №45/46 Краматорск - Ужгород

14:00 - ИС+ Харьков - Львов

15:09 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

15:09 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

19:27 - №795/796 Харьков-Пас. - Днепр

20:15 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницкий

21:08 - № 1/2 Краматорск - Ивано-Франковск

21:43 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная

22:11 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная

Как выехать из Винницы: эвакуационные поезда

0:23 - №105/106 Киев-Пас - Одесса-Главная

2:33 - №771/772 Киев-Пас - Хмельницкий

3:52 - №105/106 Одесса-Главная - Киев-Пас

4:32 - №49/50 Трускавец - Киев-Пас

9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницкий

17:15 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский

19:38 - №138/137 Хмельницкий - Лиман

23:14 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец

4: 45-№38/37 Киев - Пас-Запорожье-1

5:37 - №86/85 Львов - Запорожье-1

5:37 - №88/87 Ковель-Запорожье-1

6:23 - №795/796 Днепр - Харьков-Пас.

9:12 - № 5/6 Рахов - Запорожье-1

14:26 - №42/41 Днепр - Трускавец

16:34 - №44717 Запорожье-1 - Рахов

17:49 - №86/85 Запорожье-1 - Львов

17:49 - №88/87 Запорожье-1 - Ковель

23:11 - №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пас

Как выехать из Запорожья: эвакуационные поезда

12:20 - №120/119 Запорожье-1 - Львов

14:45 - №44717 Запорожье-1 - Рахов

16:05 - №86/85 Запорожье-1 - Львов

16:05 - №88/87 Запорожье-1 - Ковель

21:38 - №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пас

Дополнительные эвакуационные поезда

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем уже сейчас Укрзализныця анонсирует следующие:

Краматорск

поезд 255/256 Краматорск - Самбор, 13 вагонов, 11:00

Харьков

поезд 229/230 Харьков - Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

поезд 228/227 Днепр - Чоп, 18 вагонов, 12:00

Кривой Рог

поезд 223/224 Кривой Рог - Львов, 12 вагонов, 11:00

поезд 219/220 Кривой Рог - Чоп, 15 вагонов, 14:50

Одесса

поезд 238/237 Одесса - Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Житомир

поезд Житомир - Бердичев-Львов, посадка с 11:00 и 13:00

Как выехать из Украины: международные эвакуационные поезда на 12 марта

Польша

№7603/7604 Львов - Пшемысль в 00:40

№7605/7606 Львов - Пшемысль в 05:27

№35/36 (Одесса) Львов - Пшемысль в 07:10

№7607/7608 Львов - Пшемысль в 08:52

№907/908 Днепр - Хелм в 10:30

№7609/7610 Львов - Пшемысль в 12:12

№7611/7612 Львов - Пшемысль в 15:40

№67/68 Киев - Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909)

№7601/7602 Львов - Пшемысль в 19:55

Венгрия

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд формирования венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

№8661 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать к конечной остановке в 13:49

№961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице с отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13

Румыния

Эвакуационный маршрут Одесса - Тульча в 23:23 с одесского вокзала до Измаила с пересадкой на катер до Тульчи. Прибытие в Румынию в 10:30.

Эвакуация из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, за три дня только из Киевской области эвакуировали более 22 тысяч жителей.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что с Украины уже уехали 2,5 млн беженцев. По данным ЮНИСЕФ, из-за войны Украину покинули более 1 миллиона детей.

Между тем в Польше уже два крупных города - Варшава и Краков - не могут принимать украинских беженцев. Они с трудом справляются с наплывом людей.

Вас также могут заинтересовать новости: