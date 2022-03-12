АО "Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных бесплатных поездов на 12 марта.
"График движения Укрзализныци на 12 марта. Напоминаем, все эвакуационные рейсы с востока на запад являются бесплатными", - отметили в компании.
12 марта сообщение по основным станциям будет выглядеть следующим образом.
- Как выехать из Киева: эвакуационные поезда
- Как выехать из Одессы: эвакуационные поезда
- Как выехать из Полтавы: эвакуационные поезда
- Как выехать из Харькова: эвакуационные поезда
- Как выехать из Винницы: эвакуационные поезда
- Как выехать из Запорожья: эвакуационные поезда
- Дополнительные эвакуационные поезда
- Как выехать из Украины: международные эвакуационные поезда на 12 марта
Как выехать из Киева: эвакуационные поезда
- 1:00 - ИС+ Дарница - Харьков
- 1:36 - №17/18 Ужгород - Харьков-Пас.
- 1:36 - №15/16 Рахов - Харьков-Пас.
- 2:30 - №21/22 Трускавец - Харьков-Пас.
- 3:42 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
- 4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчуг
- 4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Южн
- 5:40 - №114/113 Львов - Лиман
- 5:40 - №142/141 Львов - Лиман
- 07:00 - ИС+ Дарница - Днепр
- 07:00 - ИС+ Дарница - Львов
- 07:00-ИС+ Дарница - Харьков
- 11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорск
- 13:09 - №114/113 Лиман - Львов
- 13:09 - №142/141 Лиман - Львов
- 14:07 - №749/750 Киев-Пас - Ивано-Франковск
- 14:25 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский
- 14:25 - №757/758 Киев-Пас - Могилев-Подольский
- 15:02 - №55/56 Киев-Пас - Рахов
- 17:09 - №13/14 Киев-Пас - Солотвино
- 17:42 - №790/789 Киев-Пас - Кропивницкий
- 17:42 - №792/791 Киев-Пас - Кременчуг
- 18:30 - №81/82 Киев-Пас - Ужгород
- 19:06 - №43/44 Киев-Пас - Ивано-Франковск
- 19:13 - №67/68 Киев-Пас - Варшава
- 19:48 - №95/96 Киев-Пас - Рахов
- 20:12 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец
- 20:21 - №57/59 Киев-Пас - Ворохта
- 20:21 - №60/58 Киев-Пас - Чоп
- 21:07 - №38/37 Киев-Пас - Запорожье-1
- 21:08 - №29/30 Киев-Пас - Ужгород
- 21:15 - №105/106 Киев-Пас - Одесса-Главная
- 21:22 - №98/97 Киев-Пас - Ковель
- 21:28 - №76/75 Киев-Пас - Кривой Рог-Главный
- 21:33 - №130/129 Кременчуг - Ворохта
- 21:33 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы
- 21:50 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
- 21:50 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
- 22:22 - №7/8 Киев-Пас - Черновцы
- 22:27 - №45/46 Краматорск - Ужгород
- 22:37 - №91/92 Киев-Пас - Львов
- 22:49 - №138/137 Хмельницкий - Лиман
- 23:46 - №771/772 Киев-Пас - Хмельницкий
Как выехать из Одессы: эвакуационные поезда
- 14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов
- 18:13 - №78/77 Одесса-Главная - Ковель
- 18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль
- 19:20 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск
- 20:49 - №136/135 Одесса-Главная - Черновцы
- 21:31 - №12/11 Одесса-Главная - Львов
- 22:03 - №105/106 Одесса-Главная - Киев-Пас
- 22:25 - №8/7 Одесса-Главная - Харьков-Пас.
Как выехать из Полтавы: эвакуационные поезда
- 5:53 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная
- 6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск
- 6:03 - №17/18 Ужгород - Харьков-Пас.
- 6:03 - №15/16 Рахов - Харьков-Пас.
- 7:27-№8/7 Одесса-Главная - Харьков-Пас.
- 8:33 - №44593 Ивано-Франковск - Краматорск
- 15:21 - №149/159 Полтава Южн - Черновцы
- 17:20 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
- 17:20 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
- 23:20 - №44593 Краматорск - Ивано-Франковск
- 23:42 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
- 23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницкий
Как выехать из Харькова: эвакуационные поезда
- 3:46 - №114/113 Лиман - Львов
- 3:46 - №142/141 Лиман - Львов
- 5:40 - №114/113 Львов - Лиман
- 12:06 - №45/46 Краматорск - Ужгород
- 14:00 - ИС+ Харьков - Львов
- 15:09 - №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
- 15:09 - №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
- 19:27 - №795/796 Харьков-Пас. - Днепр
- 20:15 - №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
- 20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницкий
- 21:08 - № 1/2 Краматорск - Ивано-Франковск
- 21:43 - №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
- 22:11 - №90/89 Краматорск - Одесса-Главная
Как выехать из Винницы: эвакуационные поезда
- 0:23 - №105/106 Киев-Пас - Одесса-Главная
- 2:33 - №771/772 Киев-Пас - Хмельницкий
- 3:52 - №105/106 Одесса-Главная - Киев-Пас
- 4:32 - №49/50 Трускавец - Киев-Пас
- 9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницкий
- 17:15 - №769/770 Киев-Пас - Каменец-Подольский
- 19:38 - №138/137 Хмельницкий - Лиман
- 23:14 - №49/50 Киев-Пас - Трускавец
- 4: 45-№38/37 Киев - Пас-Запорожье-1
- 5:37 - №86/85 Львов - Запорожье-1
- 5:37 - №88/87 Ковель-Запорожье-1
- 6:23 - №795/796 Днепр - Харьков-Пас.
- 9:12 - № 5/6 Рахов - Запорожье-1
- 14:26 - №42/41 Днепр - Трускавец
- 16:34 - №44717 Запорожье-1 - Рахов
- 17:49 - №86/85 Запорожье-1 - Львов
- 17:49 - №88/87 Запорожье-1 - Ковель
- 23:11 - №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пас
Как выехать из Запорожья: эвакуационные поезда
- 12:20 - №120/119 Запорожье-1 - Львов
- 14:45 - №44717 Запорожье-1 - Рахов
- 16:05 - №86/85 Запорожье-1 - Львов
- 16:05 - №88/87 Запорожье-1 - Ковель
- 21:38 - №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пас
Дополнительные эвакуационные поезда
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем уже сейчас Укрзализныця анонсирует следующие:
Краматорск
- поезд 255/256 Краматорск - Самбор, 13 вагонов, 11:00
Харьков
- поезд 229/230 Харьков - Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
- поезд 228/227 Днепр - Чоп, 18 вагонов, 12:00
Кривой Рог
- поезд 223/224 Кривой Рог - Львов, 12 вагонов, 11:00
- поезд 219/220 Кривой Рог - Чоп, 15 вагонов, 14:50
Одесса
- поезд 238/237 Одесса - Ужгород, 19 вагонов, 22:32
Житомир
- поезд Житомир - Бердичев-Львов, посадка с 11:00 и 13:00
Как выехать из Украины: международные эвакуационные поезда на 12 марта
Польша
- №7603/7604 Львов - Пшемысль в 00:40
- №7605/7606 Львов - Пшемысль в 05:27
- №35/36 (Одесса) Львов - Пшемысль в 07:10
- №7607/7608 Львов - Пшемысль в 08:52
- №907/908 Днепр - Хелм в 10:30
- №7609/7610 Львов - Пшемысль в 12:12
- №7611/7612 Львов - Пшемысль в 15:40
- №67/68 Киев - Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909)
- №7601/7602 Львов - Пшемысль в 19:55
Венгрия
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд формирования венгерской железной дороги в Будапешт.
Словакия
- №8661 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать к конечной остановке в 13:49
- №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице с отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13
Румыния
Эвакуационный маршрут Одесса - Тульча в 23:23 с одесского вокзала до Измаила с пересадкой на катер до Тульчи. Прибытие в Румынию в 10:30.
Эвакуация из Украины: что известно
Как сообщал УНИАН, за три дня только из Киевской области эвакуировали более 22 тысяч жителей.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что с Украины уже уехали 2,5 млн беженцев. По данным ЮНИСЕФ, из-за войны Украину покинули более 1 миллиона детей.
Между тем в Польше уже два крупных города - Варшава и Краков - не могут принимать украинских беженцев. Они с трудом справляются с наплывом людей.